"Газпром" официально попросил у Siemens документы для вывоза турбины для "Северного потока"

16 июл. 11:52

Российская энергетическая компания "Газпром" 15 июля официально обратилась к компании Siemens c просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти турбину для "Северного потока". Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российской компании.



Речь идет о газотурбинном двигателе для компрессорной станции "Портовая", являющегося критически важным объектом для газопровода.

В "Газпроме" пояснили, что документы, которые попросила у Siemens компания, позволят вывезти в Россию турбину с учетом действующих санкционных режимов Канады и ЕС.

В российской компании также добавили, что рассчитывают на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом потребителей в Европе.