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Кто на самом деле контролирует мировые запасы нефти? 

Кто на самом деле контролирует мировые запасы нефти? 

Крупные американские нефтяные компании оказались под серьезным давлением: от них требуют увеличения производства в связи с неконтролируемым ростом цен и усиливающимся дефицитом на рынке. Одновременно американское и европейское правительства по всему миру ищут поставщиков. У консалтинговой компании Wood Mackenzie для них есть новости: согласно ее последнему отчету, более половины, точнее 65% всех доказанных на планете запасов нефти и газа принадлежат государственным нефтяным компаниям (ГНК). 

Oil Price перечисляет эти ГНК: Saudi Aramco, QatarEnergy и принадлежащей Абу-Даби Adnoc, российские ”Роснефть” и ”Газпром”, Национальная иранская нефтяная компания и венесуэльская PDVSA. Эти семь корпораций, по данным аналитиков Wood Mackenzie, могут поддерживать производство на текущем уровне в ближайшие 40-60 лет или даже дольше, если будут задействованы дополнительные мощности. 

Именно ГНК обнаружили 41% всех новых месторождений нефти и газа с 2011 года. Более того, доля ГНК в новых месторождениях увеличивается с 2018 года по мере того, как энергетический переход способствует развитию их стратегий разведки.

С 2011 года ГНК обнаружили более 100 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что в два раза больше, чем у частных нефтяных корпораций. Но не всё так радужно у государственных компаний. В отличие от частных, у них значительно хуже получается зарабатывать на новых открытиях, отмечают эксперты Wood Mackenzie.

Две трети того, что удалось обнаружить частным корпорациями, считается выгодным. В свою очередь, две трети новых открытий ГНК - условные ресурсы. 

Естественно, все может измениться при грамотном подходе. Тем не менее сейчас кажется, что ГНК, особенно на Ближнем Востоке не намерены что-либо менять, особенно учитывая падение цен из-за опасений по поводу рецессии. 

Факт остается фактом: большая часть недавно обнаруженных нефти и газа по всему миру, две трети, контролируется семью компаниями, четыре из которых находятся под санкциями главных потребителей нефти и газа на планете. 

Некоторые утверждают, что бесконечные баррели нефти и кубические метры газа в будущем не более чем пустые активы, которые устареют до того, как век перевалит за середину. Но последние месяцы привели к серьезному пересмотру приоритетов в европейских столицах и в Вашингтоне. Все они изменили позицию со стойких оппонентов на осторожных защитников нефти и газа. Впервые за несколько лет вопрос энергетической безопасности перевесил опасения по поводу выбросов. В Европе и в США уверены, что смещение фокуса внимания на энергетическую безопасность - краткосрочное явление. Они считают, что нефть, газ и уголь будут нужны всего на пару лет, до тех пор пока не будет построено достаточно ветряных и солнечных электростанций. 

Однако тот факт, что европейские покупатели подписывают долгосрочные контракты на американский СПГ, говорит об обратном. Это своего рода признание того, что нефть и газ будут необходимы еще много лет, если не десятилетий. 

И в мире всего семь компаний, которые могут обеспечивать поставки нефти и газа десятилетиями без давления с целью увеличения производства со стороны регулирующих органов, правительств или инвесторов, с каким сталкиваются частные нефтяные корпорации на протяжении последних лет. Таким образом, будущее за государственными нефтяными компаниями. 

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