16 июл. 11:18

Представители властей Украины планируют как можно скорее заключить сделку по "зерновому коридору" в Черном море. Об этом пишет агентство Reuters по следам стамбульских переговоров.

По данным издания, Россия и Украина сообщили о прогрессе на пути к соглашению о снятии блокады портов в Черном море. Представители турецкой стороны заявили, что сделка может быть заключена уже на следующей неделе.

"Мы очень надеемся на это. Мы спешим так быстро, как только можем", - сказал украинский источник, пожелавший остаться неизвестным.

Прeдпoлaгaeтся, чтo сдeлкa будeт включaть инспeкцию судoв, чтoбы убeдиться, чтo Украина нe испoльзуeт кoрaбли для ввoзa oружия, а также гарантии от стран Запада, что санкции не затронут российский экспорт продовольствия.

Напомним, 13 июля в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". Ожидается, что новая встреча делегаций состоится 20-21 июля.