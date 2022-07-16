Италия оказалась в политическом тупике

Италии, возможно, придется провести досрочные выборы, чтобы преодолеть политический тупик, после того, как накануне премьер-министр Марио Драги подал в отставку, не получив поддержку партнера по коалиции. 20 июля в парламенте состоится голосование по вотуму доверия правительству.

International Business Times отмечает, что президент Серджо Маттарелла не принял отставку Драги, попросив его на следующей неделе выступить перед парламентом, чтобы составить более четкую картину политической ситуации. Если в ближайшее время члены правительства не придут к единству, альтернативой станет проведение выборов этой осенью, считает министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, предупреждая, что досрочному голосованию "будет рада Россия, а итальянской экономике оно навредит".

”Если Драги уйдет, мы пойдем голосовать”, - сказал глава МИД, добавив, что в ближайшее время без полноценно функционирующего правительства Италия рискует потерять миллиарды евро из постпандемических фондов Европейского Союза и не сможет принять меры по борьбе с растущими ценами на энергию. ”Правительство Драги и коалиция, которая его поддерживает, должны продолжать работу, но в настоящий момент это очень сложно сделать”, - убежден глава внешнеполитического ведомства Италии.

Правительство Драги, находящееся у власти полтора года, столкнулось с политическими неурядицами из-за ”Движения пяти звезд”, которое в четверг бойкотировало парламентский вотум доверия в отношении плана Драги по снижению стоимости жизни, заявив, что его недостаточно. Критики говорят, что партия, пережившая в прошлом месяце раскол, действовала исключительно в собственных интересах, стремясь укрепить упавший рейтинг в глазах избирателей.

Угроза политического хаоса спровоцировала панику на финансовых рынках: премия, которую Италия платит сверх долга Германии выросла в пятницу до месячного максимума. Управляющий Центральным банком Финляндии Олли Рен заявил, что Италия на фоне политической турбулентности может особенно сильно пострадать от европейского энергетического кризиса. По его мнению, ”Драги обеспечивал крайне необходимые стабильность, настойчивость и твердость в принятии решений. Вполне вероятно, Италию ожидает совершенно новый этап”.

Европейский авторитет

Выборы в Италии запланированы на первую половину 2023 года. Если будет объявлено о досрочном голосовании, у партий останется мало времени для составления программ и подготовки списков кандидатов. Два источника из администрации премьер-министра, говорившие на условии анонимности, выразили пессимизм в отношении будущего коалиции. По их словам, Драги твердо намерен уйти. Наиболее вероятный исход - выборы в начале октября. В таком случае Драги останется у руля, но не сможет одобрить бюджет на 2023 год и провести реформы, которые Европа требует в обмен на предоставление фондов на восстановление.

”Италия без Марио Драги не справится, - говорит Ренато Брунетта, министр по делам государственный службы и член правоцентристской партии ”Вперед, Италия”. - Мы не можем потерять авторитет и доверие, которые заслужили в Европе и в мире в такое тяжелое время”.

Драги, бывший президент ЕЦБ, сыграл значительную роль в принятии ответных мер Европы в отношении российской спецоперации на Украине. Он помог разработать экономические санкции против Москвы и поддержал отправку оружия в Киев.

Ни одна из партий в правительстве национального единства не призвала к досрочным выборам после того, как Драги решил покинуть пост. Однако крупная группа, не входящая в коалицию, правые ”Братья Италии”, поддержали идею. Под руководством Джорджи Мелони позиции ”Братьев Италии” за время нахождения в оппозиции резко укрепились. Партия, скорее всего, будет представлена в следующем парламенте как одна из крупнейших. ”С уходом Драги его законопроекту конец, - пишет Мелони в Twitter. - Выборы нужно провести незамедлительно”.

Выборы осенью не проводились в Италии со времен Второй мировой войны, поскольку в это время составляется бюджет. Скорее всего, на ”Движение пяти звезд” окажут давление другие партнеры по коалиции, вынудив партию отступить от конфронтации с Драги и позволить его администрации провести законодательство. Однако до сих пор нет никаких признаков, что партия смягчила свою позицию. ”У нас на всего пять дней на то, чтобы парламент подтвердил своё доверие правительству Драги, а Италия выкарабкалась из текущего кризиса”, - сказал Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии.