В Краснодарском крае Ан-2 столкнулся с ЛЭП, есть погибшие

16 июл. 10:57

Вечером 15 июля при посадке в Новокубанском районе Краснодарского края самолет Ан-2 столкнулся с ЛЭП, а затем упал на землю. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о происшествии в районе станицы Прочноокопской поступила в ведомстве примерно в 22:30 (мск).

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ рассказали, что при крушении самолета погибли два человека – пилот и пассажир 1951 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.