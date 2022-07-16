Азербайджан может потребовать особого статуса для Зангезура

После окончания 44-дневной войны 2020 года Баку взял на себя обязательство по обеспечению беспрепятственного выхода из Армении в Карабахский регион Азербайджана, где проживает армянское население. Более полутора лет армянское население пользуется Лачинской дорогой, имея беспрепятственное сообщение. Однако азербайджанцы до сих пор не могут пользоваться дорогой, проходящей через территорию Армении, Зангезурским коридором, соединяющим основную территорию Азербайджана с его автономией - Нахчываном.

Вчера на совещании, посвященном итогам первого полугодия, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: "В последнее время руководство Армении вновь стал говорить о каком-то статусе [для Карабаха]. Хотя когда закончилась война и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, между нами – руководителями Азербайджана, России, Армении была устная договоренность о том, что вопрос статуса не затрагивается. Определенное время Армения соблюдала это. Но в последнее время это стало обычным явлением".

То их премьер-министр, то министр иностранных дел говорят о статусе… Это очень опасно для Армении, потому что мы тоже можем потребовать статус для Зангезура, который в 1920 году был оторван от нас.

Алиев также посетовал на то, что до сих пор нет технико-экономического обоснования(ТЭО) железной дороги, которая должна быть построена на Мегринском участке Зангезурского коридора: "В Декларации от 10 ноября мы взяли обязательство, что Лачинская дорога будет функционировать, и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы взяли это как обязательство и выполняем его. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыван. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении проводилась какая-то работа. До сих пор нет ТЭО железной дороги, которая должна быть построена на Мегринском участке Зангезурского коридора. Без ТЭО не может быть реализован ни один проект, а подготовка ТЭО для строительства железной дороги требует нескольких месяцев. Значит, эта работа еще не началась. Нам не предоставлен маршрут автомобильной дороги.

"Я неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на брюссельских встречах – трижды в ходе моих встреч с премьер-министром Армении и президентом Совета Европейского союза. До сих пор нам не предоставлен маршрут. Расстояние там составляет всего 40 километров. Здесь не может быть много маршрутов. При этом понятно, что там не так много маршрутов дорог, которые можно использовать во все времена года и 24 часа в сутки", - сказал Ильхам Алиев.

Причина отказа в предоставлении нам этого маршрута, проведении работ на данном направлении, подготовке ТЭО одна – Армения не желает выполнять и это обязательство, но не признается в этом. Поэтому мы вправе требовать. Если мы выполняем все положения Декларации от 10 ноября, то требуем такого же подхода и от Армении

В Баку исходят из того, что скорейшее решение вопроса открытия Зангезурского коридора станет одним из фундаментальных элементов регионального мира, и ждут, что Армения будет соблюдать положения подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления, связанные с открытием коммуникаций, чтобы Азербайджан имел связь с Нахчыванской Автономной Республикой. В противном случае, все усилия Азербайджана, направленные на сосуществование и налаживание нормальных соседских отношений с Арменией, окажутся безуспешными.