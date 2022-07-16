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Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу

Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу

В ночь с 15 на 16 июля позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены ВС Армении из различных видов стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, в период с 04:00 до 04:50 по местному времени (с 03:00 до 03:50 мск).

В ведомстве отметили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, в результате которых противник был подавлен.

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