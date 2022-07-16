Глава МИД Азербайджана едет в Грузию

16 июл. 10:23

В Грузию с рабочим визитом прибывает сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"...Ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне на совещании, посвященном итогам шести месяцев 2022 года.