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Глава МИД Азербайджана едет в Грузию

Глава МИД Азербайджана едет в Грузию

В Грузию с рабочим визитом прибывает сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом говорится в сообщении азербайджанского МИД.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили и с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"...Ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне на совещании, посвященном итогам шести месяцев 2022 года.

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