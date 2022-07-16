Директор ЦРУ и секретарь Совета безопасности Армении обсудили переговоры с Баку и Анкарой

16 июл. 10:00

Накануне в Ереване состоялась встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и секретаря Совета безопасности (СБ) Армении Армена Григоряна. Об этом сообщили в пресс-службе СБ.

Главной темой встречи стали вопросы дальнейшего развития отношений между Арменией и США.

В ходе беседы Армен Григорян поведал директору ЦРУ об атмосфере безопасности в регионе, а также представил существующие вызовы и подходы Армении по установлению мира в регионе.

В ведомстве отметили, что в данном контексте стороны поговорили о переговорных процессах между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван утром 15 июля. Ожидается, что он проведет в армянской столице ряд встреч на высоком уровне.