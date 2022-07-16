Ильхам Алиев анонсировал визит Токаева в Баку

16 июл. 8:55

В августе 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет с визитом в Азербайджан. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся 15 июля совещании по итогам первого полугодия.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан всегда проявлял активность в Организации тюркских государств, расширяя контакты не только в рамках организации, но и со странами-членами.

"В этом году у меня состоялись три встречи с президентом Турции. В апреле этого года я встретился с президентом Кыргызстана во время его визита в Азербайджан. В то же время в июне я посетил Узбекистан и Туркменистан, встретившись с главами этих стран", - поведал он, добавив, что визит президента Казахстана в Азербайджан ожидается в следующем месяце.

Помимо этого, Ильхам Алиев отметил, что для Азербайджана отношения с тюркскими государствами являются одним из приоритетных вопросов. "Мы выражаем взаимную политическую поддержку, обсуждаем важные проекты - как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".