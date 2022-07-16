Беларусь примет дни культуры Казахстана 

16 июл. 3:35

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов в ходе встречи с первым замминистра культуры Беларуси Валерием Громадой обсудил культурное взаимодействие между странами, сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча представителей министерств состоялась в преддверии официальной церемонии открытия XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске.

Также сообщается, что 17-20 ноября 2022 года пройдут Дни культуры Казахстана в Беларуси. В рамках данного события в Минске состоится Гала-концерта с участием казахстанских артистов и творческих коллективов, организация выставки прикладного искусства, показ казахстанского кино, а также концерт Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой.

Отдельное внимание стороны обратили на вопросы сотрудничества между творческими организациями и коллективами.

По словам Дауешова, сейчас между Казахстаном и Беларусью реализуется ряд культурных проектов: выставки, ярмарки, кинофестивали и так далее.

В свою очередь Громада заявил о готовности к активизации сотрудничества и реализации совместных проектов и инициатив.