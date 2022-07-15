Грузия и Азербайджан усилят совместную борьбу с преступностью

15 июл. 23:48

Генеральные прокуроры Грузии и Азербайджана Ираклий Шотадзе и Камран Алиев провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили вопросы совместной борьбы с преступностью.

Стороны отметили важность сотрудничества двух стран в направлении правосудия, обмене опытом по борьбе с преступностью, достижениях в сфере уголовного правосудия, информирует прокуратура Грузии.

Генпрокуроры Грузии и Азербайджана договорились об усилении совместной эффективной борьбы с преступностью.

Шотадзе также встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества между прокуратурами двух стран.