Сегодня Байрамов и Мирзоян впервые встретятся в Тбилиси

Сегодня в Тбилиси пройдет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Это первая двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, находившихся до 10 ноября 2020 года в состоянии войны. До этого министры встречались в трехстороннем формате с главой МИД России в Душанбе 12 мая.

"Со своей стороны мы готовы начать работу над мирным договором и считаем, что сегодняшняя встреча, продолжение контактов положительно скажутся на продолжении дискуссии на эту тему", - сказал тогда Байрамов. Речь шла о необходимости соблюдения всех положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, реализации трехсторонних договоренностей по основным направлениям, включая разблокирование экономических и транспортных связей в регионе по линии Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также запуске процесса делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы при консультативном содействии России.

Вчера, выступая на совещании, посвященном итогам полугодия, президент Азербайджана Ильхам Алиев заметил:

Это будет первая встреча между министрами, и мы надеемся, что она даст результаты… Мы уже сформировали свою рабочую группу по подготовке мирного договора. С армянской стороны такой шаг пока не предпринят

При этом Алиев посетовал, что со стороны Еревана до сих пор предпринимаются попытки реанимировать умершую Минскую группу ОБСЕ. В Баку убеждены, что в Минской группе нет необходимости, поскольку за 28 лет посреднических "усилий" по разрешению конфликта вокруг Карабаха она не добилась фактически ничего.

Армянская сторона до сих пор каждую минуту упоминает про Минскую группу. Что это значит? Мы до сих пор видим за этим территориальные претензии к нашей стране.

"С одной стороны, Армения принимает и признает наши пять принципов – среди которых взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от территориальных претензий друг к другу и другие положения – с другой стороны, Минская группа вроде бы должна чем-то заниматься. Возникает вопрос - а чем? Карабахский конфликт решен, карабахский вопрос закрыт. Карабах — это Азербайджан!", - сказал президент Алиев.

В Баку уже не раз заявляли, что спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только непродуктивны, но и разрушительны для региона. Азербайджан положил конец почти 30-летней оккупации, военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и попрощался с Минской группой. Но в Ереване все еще считают ее эффективным механизмом, вспоминая длительный процесс затягивания оккупации. Выступая в период оккупации на различных международных мероприятиях, Ильхам Алиев призывал к введению санкций против Еревана, считая их единственным путем мирного решения проблемы; но никаких санкций введено не было, напротив, Армения, в отличие от Азербайджана, постепенно получала все больше поддержки от проармянски настроенных политиков. В Баку убеждены, что единственная цель деятельности Минской группы заключалась в том, чтобы заморозить конфликт и сохранить азербайджанские земли под вечной оккупацией.

"Мы не хотим войны, никогда не хотели. Все, что мы делали, мы делали на территории Азербайджана, и сделали так, что нашей военной операции могут позавидовать все… Пусть каждый делает выводы из наших предупреждений. Ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого", - заявил вчера президент Азербайджана.