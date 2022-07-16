Пользователей Telegram порадуют новой функцией

16 июл. 7:33

В мессенджере Telegram появится функция, запрещающая присылать голосовые сообщения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Код Дурова".

По его данным, в бета-версии мессенджера для Android появилась опция, позволяющая запретить получение голосовых сообщений. Соответствующая настройка добавлена в меню конфиденциальности. При этом воспользоваться новой функций могут лишь пользователи Telegram с платной подпиской (Telegram Premium).

Запретить присылать голосовые сообщения можно либо всем, кроме контактов, либо всем, сделав исключения для конкретных пользователей.

На данный момент нет информации, когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей.