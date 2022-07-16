Махачкалинский аэропорт потратит на новый терминал свыше 2,5 млрд рублей

16 июл. 6:31

Стоимость нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в международном аэропорту Махачкалы составит 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

"Проект терминала в разработке, в этом году он будет завершен, строительство планируется в 2023-2025 годах. В 2023 году мы начнем строительство временного терминала, чтобы снести старое здание. После этого приступим к масштабному строительству нового внутреннего терминала", - цитирует его ТАСС.

Гендиректор аэропорта напомнил, что открытый в 2021 году международный терминал обошелся в 1,6 млрд рублей. "Внутренний планируем 2,4-2,5 млрд рублей, временный - 500-800 млн рублей", - добавил он.

Рамазанов также подчеркнул, что строительство терминала будет вестись за счет собственных средств аэропорта. При этом власти республики взяли на себя обновление инженерной и транспортной инфраструктуры аэропорта. На эти цели региональное правительство заложило около 600 млн рублей.