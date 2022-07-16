Сход ледника в Киргизии - тревожный сигнал для Центральной Азии 

8 июля в Иссык-Кульской области Киргизии произошел сход ледника, спровоцировавший лавину. Два дня об инциденте не было ничего известно, а затем новость опубликовали иностранные туристы, ставшие свидетелями происшествия. Местом схода ледника оказался перевал Джууку на хребте Терскей-Аталау со стороны крупнейшего золотого рудника Кумтор.

Columbia Climate School со ссылкой на британского туриста Гарри Шиммина сообщает, что ледяная масса обрушилась в тот момент, когда экскурсионная группа проходила перевал Джууку. К счастью, туристы не успели дойти до места, которое через несколько минут было завалено льдом. ”Если бы мы оказались там пятью минутами раньше, нас бы уже не было в живых, - написал Шиммин в одной из соцсетей. - После схода мы прошли участок, усыпанный ледяными глыбами и камнями, которые разлетелись куда дальше, чем мы могли бы убежать, даже если бы успели среагировать немедленно”. Если бы туристы в тот момент не оказались на перевале, видео доказательств схода ледника не было бы.

По словам Кайрата Молдошева, профессора кафедры экологии и туризма Киргизского педагогического института в Бишкеке, сход ледника - прямое последствие климатических изменений. Из-за высоких температур воздуха и жары, зафиксированных в Центральной Азии в прошлом году, часть ледника растаяла и обрушилась в долину. Молдошев уверен в необходимости систематических наблюдений за перевалом, куда сошел ледник, поскольку масса, достигнув нижних пределов, растает и может спровоцировать сели.

Ледники в Центральной Азии, как и по всему миру, тают. Частичное разрушение ледовой массы - обычное явление в горах Киргизии. Однако настолько масштабные сходы случаются крайне редко. Еще более необычно то, что происшествие было снято на видео.

В июне правительство Киргизии предложило парламенту предоставить иностранным инвесторам возможность работать на всех металлических и золотых рудниках, чтобы обеспечить дополнительный доход ослабленной экономике страны. Было объявлено, что крупные инвесторы будут принимать участие в открытых тендерах на развитие железорудного месторождения Жетим-Тоо в Нарыне, месторождения алюминия Сандык в Джумгале, месторождения меди и золота Бала-Чычкан в Таласе, и месторождения с редкоземельными минералами Куттуу-Сай II в Кемине. Однако ученые из государственного геоэкологического агентства предупреждают, что добыча может привести к негативным последствиям, если определенные меры не будут предприняты для защиты ледников, склонных к обрушению склонов и экосистем.

При прошлом правительстве инициатива по развитию Жетим-Тоо и Сандыка была встречена недовольством местного населения, вылившимся в массовые протесты. Местные жители уже давно обеспокоены тем, что разработка месторождений может навредить пастбищам и грунту.

Искабек Торгов, заведующий лабораторией Центра геоэкологического мониторинга Национальной академии наук Киргизии, рассказал, что меры по защите окружающей среды не предпринимаются, а разработка карьеров открытого типа угрожает экосистеме горных хребтов. ”Я категорически против открытой разработки железорудного месторождения Жетим-Тоо. Окружающей среде будет нанесен колоссальный вред. Дело в том, что на хребте Жетим-Тоо, например, в частности, на Кумторе, находится источник, питающий реку Нарын. Если начнутся работы, будут созданы огромные карьеры для добычи железорудного концентрата, миллионы тонн скалистой породы будут изъяты. Структура горных хребтов будет повреждена, а участки с вечной мерзлотой и ледниками - разрушены”.

Перевал Джууку, где произошел сход ледника, одно из красивейших мест в Иссык-Кульском районе. Большое количество туристических маршрутов проходит через перевал. Он также находится недалеко от золотого рудника Кумтор. По словам исследователей и экологов-активистов, два больших ледника на Кумторе находятся под угрозой. Добыча руды приводит к их повреждению либо за счет непосредственного снятия льда, либо из-за накопления мусора и различных материалов темного цвета на их поверхности. Ускоренное таяние ледников может спровоцировать серьезные экологические проблемы не только в Киргизии, но и по всей Центральной Азии, где они являются критически важным элементом обеспечения водных ресурсов.

Ледники на горных кряжах Киргизии не только часть пейзажа: они аккумулируют влагу. Снег и лед, который в них собирается, высвобождается в виде талой воды в теплое время года. Обеспечение водой - важная роль, которую ледники играют в регионе, где засухи - частое явление, а нехватка водных ресурсов повсеместна. Однако учитывая ускорившееся таяние, в том числе и недавний сход на Джууку, эта их функция вызывает сомнения.

Для главных рек Центральной Азии, например, Сырдарьи, ледники - критический источник воды в теплые месяцы. В Киргизии более 8 тыс. ледников и регионы с вечной мерзлотой занимают площадь в 8,1 тыс. квадратных километров - 8% территории страны. Судьба ледников - актуальная проблема Киргизии.

Киргизия - одна из 195 стран, ратифицировавших Парижское климатическое соглашение в 2015 году. Все государства, ратифицировавшие соглашение, обязаны предпринимать соответствующие меры по предотвращению роста температуры на планете более, чем на два градуса по Цельсию. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил на климатическом саммите COP 26, который состоялся в ноябре прошлого года, подчеркнув важность этого требования. Он оказался единственным лидером Центральной Азии, присутствовавшим на саммите и сделавшим заявление по поводу таяния ледников. Он призвал мировых лидеров к действию и обязался спасти ледники Центральной Азии. Как показывает недавний инцидент, ледники региона, жители и экосистемы, зависящие от них, сталкиваются с усиливающимися угрозами. В регионе, как и по всему миру, настало время для согласованных действий.