Пара переднеазиатских леопардов в Сочи принесла потомство

15 июл. 23:29

У пары переднеазиатских леопардов Алоуса и Черри в Сочи родились двое детенышей, - сообщает пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк".

"У содержащихся в Центре восстановления леопарда на Кавказе (Сочинский нацпарк) родились двое котят. Сейчас они находятся в оборудованном логове, специалисты Центра круглосуточно за ними наблюдают", - отмечается в релизе, передает РИА Новости.

Котята родились 10 июля, но сообщить об этом решили сегодня, когда на Кубани отмечают новый праздник - День переднеазиатского леопарда, утвержденный губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Напомним, в 2009 году программу восстановления поддержал президент России Владимир Путин. В 2019 году переднеазиатского леопарда включили в список приоритетных видов животных национального проекта "Экология". За время работы центра в дикую природу было выпущено 10 леопардов, сейчас там содержатся 14 кошек, готовящихся к выпуску в дикую природу.