Китай вытесняет Запад из Латинской Америки 

Пока Запад в значительной степени игнорирует Латинскую Америку, пытаясь навязать региону свою волю, Китай предлагает региональным державам серьезные преимущества без каких-либо условий (по крайней мере, предварительных). Если США и Европа не изменят тактику, они могут потерять критически важный регион и оказаться втянутыми в новую холодную войну.

Неужели Запад теряет Латинскую Америку, задается вопросом Project Syndicate. Во время холодной войны этот вопрос лихорадочно обсуждался в Вашингтоне и за его пределами. Возвращение к соперничеству между мировыми державами и потенциальное возрождение сфер влияния в сочетании с победой левых кандидатов на региональных выборах привели к тому, что вопрос вновь стал актуальным.

Запад в свете угрозы конфликта с рядом государств от России до Китая обратил свой взор на Латинскую Америку как на важного партнера. Тем не менее США и их союзники слишком заняты кризисом на Украине, а также, не в последнюю очередь, его последствиями для энергетических рынков и экономического процветания.

Политический сдвиг в Латинской Америке осложняет взаимодействие с ней. Пять из шести стран Южной Америки с наибольшим населением теперь управляются левыми правительствами, хотя и не похожими на те, что на Кубе и в Венесуэле. Лидер Перу, Педро Кастильо, "самопровозглашенной марксист". В Чили, некогда бастионе политики свободного рынка, теперь управляет активист левого толка Габриэль Борич. Колумбия, долгое время считавшаяся лидером латиноамериканской политики, недавно избрала бывшего члена партизанской группировки Густаво Петро. Бразилия, самая густонаселенная страна региона и самая его крупная экономика, также может к ним присоединиться после президентских выборов в октябре.

Свидетельств снижающегося влияния Запада на Латинскую Америку всё больше. На февральской Генеральной Ассамблее ООН пять латиноамериканских государств отказались осудить российскую спецоперацию на Украине (Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа воздержались, Венесуэла не стала участвовать в голосовании). Многие страны региона не присоединились к западным санкциям против России, в связи с чем поползли слухи, что регион намерен вернуться к внеблоковой позиции времен холодной войны.

Несколько лидеров Латинской Америки, в том числе мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Боливии Луис Арсе пригрозили бойкотировать Саммит Америк, состоявшийся в прошлом месяце, если лидеры Кубы, Венесуэлы и Никарагуа не будут приглашены. В итоге встреча была спасена. Но ее итог - формальная декларация по миграции и беззубая инициатива ”Американское партнерство ради экономического процветания” - едва ли можно назвать впечатляющим. Более того, Обрадор сдержал слово и не появился на саммите, а от Боливии, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса приехали министры, а не лидеры. Не то чтобы полная катастрофа, но саммит точно не изменил положения дел в западном полушарии.

Все это объясняется как западными провалами, так и политическими изменениями в Латинской Америке. Хотя Байден не настолько агрессивен по отношению к региону, как его предшественник Дональд Трамп, его администрация не смогла обеспечить политику регионального взаимодействия. Страны Латинской Америки раздражены безразличием Байдена, а также тем, что он допускает влияние внутренних вопросов, в том числе приближающихся промежуточных выборов и политики штатов с большим латиноамериканским населением, в частности, Флориды, на внешнюю политику.

Европа справляется не лучше. Несмотря на одобренное соглашение о свободной торговле (МЕРКОСУР), которое еще нужно ратифицировать, взаимодействие ЕС с Латинской Америкой довольно ограниченное. Блок не смог обеспечить эффективную дипломатию в период пандемии, а теперь всё его внимание отвлечено на кризис на Украине и усиление энергетической безопасности.

Тем временем Китай усиливает свое присутствие в Латинской Америке. В 2002-2021 годах общий объем торговли Китая с регионом вырос с $18 млрд до небывалых $449 млн. Такими темпами он превысит $700 млрд к 2035 году. Подобное развитие связей частично обусловлено соглашениями о свободной торговле с Чили, Коста-Рикой и Перу. Китай также работает над сделкой с Эквадором. 21 страна Латинской Америки задействована в инициативе ”Один пояс - один путь”.

Китай достиг успеха, предлагая торговые и инвестиционные преференции без каких-либо условий. Подход США напоминает стратегию Ватикана: много правил и условий; а Китай приветствует всех, словно мормонская община. Это не означает, что Китай не выдвигает требований, но они зачастую появляются позже, нередко в форме неявных условий в договорах. К тому времени когда они вступят в силу, Китай успеет обеспечить сильное влияние в регионе, в том числе и за счет увеличения военного присутствия.

Как и во времена холодной войны, сегодня Запад не может позволить себе потерять Латинскую Америку. Ключевой производитель топлива и продуктов питания может заполнить пробелы в цепочках поставок. Более того, восстановление международного мирового порядка, основанного на определенных правилах, вынудит Запад накопить своего рода критическую массу за счет партнеров и союзников, в том числе и в Латинской Америке.

Возобновить отношения с Латинской Америкой будет непросто, учитывая разделяющий политический климат, преобладающий на Западе.