Аграрии возродят в Сочи субтропическое земледелие 

16 июл. 1:24

В Сочи, кроме чайных плантаций, хотят возродить сады киви, хурмы, фейхоа и орешники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что также на курорте собираются задействовать 900 га земли для выращивания чая. В двух районах города построят 200 га теплиц.

"Только здесь можем выращивать экзотические растения, фрукты – это подчеркивает уникальность курорта в масштабах всей страны. Эти территории нельзя отдавать под застройку. Вид разрешенного использования земель должен быть на жестком контроле", - сказал он.