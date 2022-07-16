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Аграрии возродят в Сочи субтропическое земледелие 

Аграрии возродят в Сочи субтропическое земледелие 

В Сочи, кроме чайных плантаций, хотят возродить сады киви, хурмы, фейхоа и орешники, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что также на курорте собираются задействовать 900 га земли для выращивания чая. В двух районах города построят 200 га теплиц.

"Только здесь можем выращивать экзотические растения, фрукты – это подчеркивает уникальность курорта в масштабах всей страны. Эти территории нельзя отдавать под застройку. Вид разрешенного использования земель должен быть на жестком контроле", - сказал он.

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