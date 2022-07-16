Начались работы по восстановлению дороги в высокогорной Раче 

16 июл. 0:33

Грузинские специалисты восстанавливают дорогу в Онском районе Грузии (высокогорный край Рача), информирует Департамент автомобильных дорог.

Уточняется, что работы ведутся на 1-12 км дороги Саглоло-Чиора-Геби, где после сильных дождей был поврежден участок трассы.

В настоящее время дорожники прокладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия.

"Работы финансируются из государственного бюджета, общая стоимость работ оценивается в 11, 7 миллиона лари. Завершение работ планируется до конца этого года", - поясняет Sputnik Грузия.