Фанаты "Ахмата" отказались от бойкота матчей РПЛ

16 июл. 4:28

Гендиректор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что болельщики клуба не собираются бойкотировать матчи чемпионата России по футболу из-за введения карты болельщика.

"Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду", - приводит слова сотрудника клуба РИА Новости.

Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-лиги и финала Кубка России по футболу. Первоначально она нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. Планируется к концу года подключить к системе и остальные города базирования клубов РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.