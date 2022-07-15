Для гостей Пятигорска увеличат число бесплатных экскурсий

15 июл. 23:14

В ставропольском городе-курорте Пятигорске увеличат количество бесплатных экскурсий для туристов, - сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Туристко-информационный центр и Пятигорская канатная дорога будут проводить бесплатные экскурсии по Пятигорску теперь два раза в неделю: в понедельник и в субботу. Обращаю ваше внимание, что количество мест ограничено - одна группа 25 человек", - написал он в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Бесплатные экскурсии в городе заработали в июле текущего 2022 года: на них туристы осматривают с гидом парк "Цветник", Китайскую беседку, скульптуру Орла и другие достопримечательности города. Также им предоставляют возможность бесплатно прокатиться на канатной дороге на вершину горы Машук.