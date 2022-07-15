Трасса М-4 “Дон” под Геленджиком восстановлена после крупного оползня 

15 июл. 23:13

На 1492 км участка трассы М-4 “Дон” в районе Михайловского перевал под Геленджиком завершились восстановительные работы, сообщает “Автодор”.

Напомним, участок трассы был частично разрушен в апреле из-за сильных дождей и вызванного им оползня. С тех пор на данном участке было введено реверсивное движение с ограничением скорости до 40 км/ч.

Спустя три месяца восстановительные работы завершились. “На сегодня полностью восстановлена проезжая часть и обустройство автомобильной дороги”, - говорится в сообщении. Движение автомобилей вернулось к штатному режиму.

В “Автодоре” добавили, что на данном отрезке дороги была возведена монолитная железобетонная стенка для стабилизации насыпи земляного полотна, в дальнейшем это позволит исключить схождение оползней.