Аргентина заинтересована в бизнес-сотрудничестве с Россией

15 июл. 22:53

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что бизнесмены в Аргентине хотят наращивать сотрудничество с Россией и ищут новые пути.

"Аргентинские предприниматели готовы и дальше торговать и хотят торговать с Россией. Они заинтересованы в этом не меньше, чем мы", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Посол отметил, что Аргентина всегда больше продавала России, чем покупала. "90% того, что они нам поставляли - это сельскохозяйственная продукция, 80% то, что они покупали у нас - нефть и нефтепродукты”, - отметил Феоктистов.

“Аргентинцам только надо понять, как выстроить новые финансовые и логистические цепочки, чтобы позитивно двигаться вперед", - добавил он.

Санкции Запада усложнили логистику и международные финансовые транзакции. Из-за этого экспорт в Россию из Аргентины упал на 50%, импорт из России - на 30%, рассказал дипломат. “Есть снижения и очень серьезные, но аргентинцы готовы работать. К нам в посольство постоянно звонят и приходят аргентинские предприниматели, спрашивают, как найти новые пути сотрудничества с Россией", - подчеркнул он.

Посол сообщил также, что в ближайшем будущем планируется двусторонняя межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Аргентины.