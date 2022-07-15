Ильхам Алиев: "Российские военные обещали, что в июне армянские войска покинут Карабах"

Несколько месяцев назад в ходе визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ пообещал, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха, заявил сегодня на совещании, посвященном итогам полугодия президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сейчас уже середина июля, а этот вопрос до сих пор не решен, хотя на российко-азербайджанских встречах на разных уровнях неустанно подчеркивается важность реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Требование о необходимости неукоснительного выполнения московского соглашения о выводе армянских войск из нагорной части Карабаха многократно озвучивалось азербайджанской стороной, но Ереван затягивает решение проблемы, а Москва не принуждает его к выводу вооруженных формирований на территории Азербайджана.

В Баку это считают неприемлемым. "Мы – страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть скажет нам об этом открыто… Но это – грубое нарушение декларации от 10 ноября", - убежден Ильхам Алиев.

Несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха

За последние полгода были предприняты шаги для нормализации азербайджано-армянских отношений, однако реальными результатами стороны пока похвастаться не могут. Правда, есть подвижки в вопросе инициированной Баку делимитации азербайджано-армянской границы. Стоит отметить, что перед формированием совместной пограничной комиссии по делимитации Армения потребовала отвода войск с приграничных территорий, но Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию, и войска остались в местах дислокации. Первая встреча комиссии уже прошла, но она носила, скорее, ознакомительный характер, зато вторая встреча должна быть уже посвящена обсуждению практических вопросов. "От сотрудничества в этом формате мы пока не ждем скорых результатов, так как делимитация - длительный процесс. Но в любом случае этот процесс запущен, мы можем рассматривать его, как успешное развитие", - говорит президент Азербайджана.

В российском МИДе заявляют, что готовы принять членов комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы в ближайшее время. "Периодически возникающие инциденты, проблемы в отдельных приграничных районах Азербайджана и Армении подтверждают актуальность регулярной работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Конечно, важно предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на границе, как это и зафиксировано в заявлении лидеров от 26 ноября 2021 года, которое было сделано в Сочи", - утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова.

Однако пока о стабильности говорить рано. Минобороны Азербайджана с незавидной регулярностью сообщает о все новых обстрелах подразделениями вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии на границах.