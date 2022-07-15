Роспотребнадзор: поводов для возобновления ограничений нет

15 июл. 22:38

Необходимости в возобновлении режима ограничений из-за коронавируса в России не наблюдается, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной… С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", - информирует ведомство.

В сообщении отмечается, что в случае ухудшения ситуации в отдельных регионах ограничения могут локально вернуться.

Рост заболеваемости коронавирусом в стране сейчас связи с новыми подвариантами штамма “омикрона”, которые переносятся легче и редко приводят к тяжелому течению болезни. "В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", - добавили в Роспотребнадзоре.

Интенсивность эпидемического процесса в стране на сегодняшний день низкая, говорится в сообщении.