Нальчик примет межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи

15 июл. 22:29

В начале осени в Кабардино-Балкарии (КБР) пройдет межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи, который соберет более 2 тыс юношей и девушек Кавказа, - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"В сентябре в Нальчике пройдет большой межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи, который соберет более 2 тыс молодых людей из регионов России. В рамках фестиваля будет развернуто множество активностей, дискуссионных и образовательных площадок. Поручил министерству по делам молодежи КБР оперативно включиться в организацию данного мероприятия - оно должно пройти на самом высоком организационном уровне", - написал Коков, передает ТАСС.

Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе совещания по вопросам деятельности вновь созданного министерства по делам молодежи республики - определены его структура и штатное расписание, рассмотрен проект положения органа исполнительной власти. "Поручил правительству до 1 августа представить предложения по размещению министерства, а до 30 августа подготовить проект государственной программы развития молодежной политики в КБР на 2023-2030 годы", - добавил Коков.