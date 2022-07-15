В Верхнем Ларсе официально заработали 12 новых полос движения

15 июл. 22:14

Сегодня в пограничном пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии прошел официальный запуск дополнительных 12 полос движения для легковых автомобилей, - сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Сегодня дополнительно введено 12 полос, к концу года будут введены еще дополнительные полосы. Хочу отметить, что руководитель региона держит на личном контроле все эти мероприятия. Кроме того, с нашей стороны для водителей большегрузов строятся дополнительные стоянки, идет модернизация придорожного сервиса, и эта масштабная работа будет дальше продолжена", - сказал на церемонии открытия премьер республики Борис Джанаев, передает ТАСС.

Строительство полос завершилось раньше срока. В дополнение к 13 действующим полосам движения обеспечена техническая готовность 12 новых - для легкового транспорта на выезд из РФ. Проложены необходимые коммуникации, установлены кабины паспортного контроля, оборудованы новые рабочие места для сотрудников государственных контрольных органов.

Запуск движения по ним позволит ликвидировать очереди легкового транспорта на границе с Грузией.

Напомним, Верхний Ларс является самым загруженным пунктом пропуска с точки зрения пропускной способности. За 2021 год через него провезли 4,5 млн т грузов - это абсолютный рекорд. К концу года будут завершены все 39 полос. Общая реконструкция пункта пропуска завершится в середине 2023 года.