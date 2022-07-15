Дончане оценили возможность оформить карты болельщиков

15 июл. 21:48

В Ростовской области заработали более 1,4 тыс окон МФЦ, готовых принять желающих оформить карту болельщика, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

"Ростовская область активно включилась в работу по выдаче карт болельщиков, и на сегодняшний день у нас поступило уже 6 тыс заявок от любителей донского футбола. Мы активно призываем всех болельщиков прийти и оформить карту", - рассказал Хохлов, передает "Интерфакс".

Он отметил, что карта болельщика оформляется всем, в том числе - работникам стадиона и самим футболистам. Накануне игроки и тренеры футбольного клуба "Ростов" приехали в один из офисов МФЦ в Ростове-на-Дону всем составом, включая главного тренера клуба и сборной России Валерия Карпина, чтобы оформить электронный документ.

Заместитель губернатора пояснил, что к декабрю текущего года карты болельщика будут востребованы на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги для посещения футбольного матча.