Власти Кубани поддержат краевой бизнес

15 июл. 21:36

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил новые меры поддержки бизнеса, - сообщает администрация региона.

"Губернатор Кубани утвердил новые меры поддержки бизнеса, которые вошли в план устойчивого развития Краснодарского края. Он включает в себя уже более 80 решений. Предусмотрено финансирование субъектов предпринимательской деятельности в объеме более 3,4 млрд рублей из краевого бюджета", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Раздел план "Поддержка отраслей экономики" дополнили тремя мероприятиями, одно из которых касается установления на 2022-2024 годы размеров распределения чистой прибыли дорожным предприятиям, доля регионального участия в которых составляет более 50%. Большая доля – 94% прибыли - пойдет на реинвестирование, чтобы приобрести на эти средства дорожную технику по программам лизинга на трехлетний период. Также хозяйствующие субъекты этой категории смогут рассчитывать на субсидии для выплаты первоначального взноса в размере не более 20% от стоимости дорожной техники, приобретаемой в лизинг. На эти цели регион предусмотрел 60 млн рублей.

Еще одна мера поддержки касается налоговой льготы для организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. Их ждет освобождение от налога на имущество в размере 99% на период 2023 года, - отметили в администрации.