Абхазия будет покупать нефтепродукты по российским ценам

15 июл. 21:46

Цены на нефтепродукты для Абхазии могут сравняться с российскими, этот вопрос обсудили в Москве вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и первый замминистра энергетики России Павел Сорокин.

"Участники встречи обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими ценами", - сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

В сообщении отмечается, что "решения и расчеты, представленные абхазской стороной, коллеги из России отметили как корректные". Стороны продолжат обсуждать порядок ценообразования на нефтепродукты, поставляемые из России в Абхазию, в ближайшие дни.

"На 18 июля назначено проведение расширенного совещания в режиме видеоконференцсвязи, где продолжится обсуждение уже при участии других федеральных органов исполнительной власти, от которых зависит решение данного вопроса", - информирует пресс-служба ведомства.