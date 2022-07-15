РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировано на 50% 

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировано на 50% 

Половина стран НАТО ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Процедура стартовала после подписания 5 июля протоколов о присоединении этих стран к альянсу.

"Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам) за ратификацию", - написала в пятницу глава шведского МИД Анн Линде в своем Twitter.

Протокол ратифицировали следующие страны-участницы НАТО: Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения.

1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version