В КЧР досрочно построили дамбу на реке Уруп

15 июл. 21:15

В Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) сегодня досрочно завершилось строительство дамбы протяженностью 2,5 км на реке Уруп.

"Сегодня при поддержке Федерального агентства водных ресурсов мы досрочно завершили строительство берегоукрепительного сооружения на реке Уруп в станице Преградной. Считаю, что это очень значимые события не только для жителей этих населенных пунктов, но и для всей республики. Ежегодные сезонные паводковые явления создавали угрозу размыва берега и затопления прилегающей территории, на которой расположены земельные участки и жилые зоны", - рассказала на церемонии открытия берегозащитного сооружения министр природных ресурсов и экологии КЧР Диана Кочкарова, передает ТАСС.

Дамба располагается в западной части региона на левом берегу реки Уруп в непосредственной близости от уреза реки. В зоне возможного затопления находился 281 жилой дом с приусадебными участками. Также в этой зоне расположены объекты социального назначения - мечеть, церковь, автодорога и инженерные коммуникации. За два года на его строительство было направлено более 260 млн рублей.