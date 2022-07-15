Азербайджан и ЕС подпишут новое соглашение по энергобезопасности

15 июл. 21:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в пятницу, что в ближайшие дни с Евросоюзом будет подписан документ по энергетической безопасности.

Новое соглашение поднимет сотрудничество Азербайджана и ЕС на более высокий уровень, отметил он на совещании по итогам первого полугодия

Ильхам Алиев напомнил, что не раз общался с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, в том числе очно, главной темой бесед была нормализация азербайджано-армянских отношений.

"Однако в то же время ведутся широкие дискуссии относительно будущего развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом году осуществлялось активное сотрудничество с ЕС”, - сказал президент республики на совещании.

По его словам, стороны ведут работу над новым соглашением о стратегическом партнерстве, большая часть вопросов уже согласована, “а несогласованные вопросы обсуждаются”. “Надеюсь, что в ближайшее время все вопросы будут согласованы", - заключил Ильхам Алиев.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон планируют посетить Азербайджан 18 июля. Запланированы встречи с руководством страны, в том числе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.