Европа в огне: жара спровоцировала крупные лесные пожары

15 июл. 20:56

Лесные пожары на фоне сильной жары фиксируются сразу в нескольких странах Европы. Огонь уничтожает леса во Франции, Португалии и Испании, сообщают европейские СМИ.

Во Франции из-за пожаров эвакуировано свыше 11 тыс человек. В департаменте Жиронда пожары уничтожили уже 7,5 тыс га лесных массивов. В департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции с огнем сражается около 1 тыс пожарных, привлечена пожарная авиация.

В Португалии пожары охватили западный регион Лейрия - огнеборцы пытаются взять под контроль бушующие лесные пожары, ситуацию осложняет сильный ветер. Пожарами уничтожено несколько жилых домов, автомобильные дороги закрыты, проводится эвакуация жителей небольших населенных пунктов. В стране действует режим ЧС.

Леса горят и на юго-западе Испании, в автономном сообществе Эстремадура. За неделю огонь уничтожил около 5,5 тыс га леса. Также велик риск сильных пожаров в автономном сообществе Кастилия и Леон.