Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Штутгарте отменен

15 июл. 20:47

Немецкая компания-промоутер C2 Concerts Gmbh официально сообщила об отмене концерта в Штутгарте звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Местные СМИ сообщали об отмене концерта в конце прошлой недели, однако билеты на мероприятие оставались в продаже в течение текущей недели.

"Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова 3 сентября в парадном дворе штутгартского замка должен быть, к сожалению, отменен без возможности замены (даты и площадки) по причине отказа Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга", - говорится в пресс-релизе организатора, пишет РИА Новости.

Министр финансов земли Даниял Баяз объяснил отмену концерта тем, что он создал бы для Штутгарта "угрозу для общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков”. Промоутер C2 Concerts сожалеет в связи с отказом ведомства. "Мы очень сожалеем о решении Земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга и о вызванной этим отмене концерта", - говорится в сообщении.