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Армянская оппозиция проводит очередную протестную акцию в Ереване

Армянская оппозиция проводит очередную протестную акцию в Ереване

Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, вечером начался в Ереване.

Демонстранты собрались на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции, после митинга протестующие намерены пройти шествием по центральным улицам Еревана, - передает РИА Новости.

Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.

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