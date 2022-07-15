Армянская оппозиция проводит очередную протестную акцию в Ереване

15 июл. 20:43

Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, вечером начался в Ереване.

Демонстранты собрались на площади Франции, где ранее функционировал палаточный лагерь оппозиции, после митинга протестующие намерены пройти шествием по центральным улицам Еревана, - передает РИА Новости.

Сегодняшняя акция пройдет на фоне сообщения о кончине во время судебного заседания находившегося под арестом кинопродюсера Армена Григоряна, который также участвовал в акциях протеста. Участники митинга почтили его память минутой молчания.