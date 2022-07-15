Жителям России разрешили приобретать недвижимость в Узбекистане, не имея вида на жительство

15 июл. 20:26

Власти Узбекистана разрешили иностранным гражданам из 108 стран приобретать в республике недвижимость без вида на жительство, сообщается на правовом портале "Норма".

Перечень стран определен постановлением правительства Узбекистана "Об утверждении Перечня иностранных государств, граждане которых вправе приобретать новые, строящиеся в Республике Узбекистан объекты недвижимого имущества" от 13 июля.

Покупать недвижимость, за исключением земельных участков, без вида на жительство могут в республике в том числе граждане России, Венгрии, Грузии, Шри-Ланки, Греции, Венесуэлы, Австрии, Канады, Киргизии, Таиланда, Латвии, Беларуси, Болгарии, Кореи, Молдовы, Польши, Сербии, Румынии, Чили, Турции и Украины.