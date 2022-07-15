Встреча азербайджано-армянской комиссии по делимитации пройдет в августе

15 июл. 20:18

Вторая встреча азербайджано-армянской комиссии по делимитации состоится в следующем месяце, - заявил в своем выступлении на совещании, посвященном итогам первого полугодия, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Считаю, что вторая встреча будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация - длительный процесс. Но в любом случае этот процесс запущен, и мы можем рассматривать это как успешное развитие", - подчеркнул глава государства, передает Report.