Россияне раскупили туры в Крым и на Кубань, и переключились на Абхазию

15 июл. 19:35

Почти все места в качественных гостиницах Крыма и Краснодарского края распроданы до конца лета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на туроператоров.

"Крым продается на уровне прошлого года, и это обещает хорошую загрузку июля-августа. В мае это было минус 55%, в июне - 40-45%. … Компенсировать потери мы не сможем, а вот хорошо заполнить ближайшие 40 дней вполне реально", - заявил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его мнению, Крым в этом сезоне не досчитается 30-40% отдыхающих, а Кубань может выйти или даже превзойти прошлогодний уровень.

Сочи остается самым популярным курортом, констатируют в “Интуристе”. "По Анапе, Геленджику и Туапсе падение к прошлому году не такое сильное и составляет всего 7% к показателям прошлого года. Из-за закрытия аэропорта больше всех пострадал Крым: общий спад бронирований составляет более 30%", - поделились в компании.

Загрузка качественных объектов размещения на курортах Крыма и Кубани стремится к 100%. "Сейчас у туристов почти нет выбора: 90% отелей недоступны для размещения. Бронируют то, что осталось. В целом спрос базируется на отелях 3*. Средний чек в зависимости от курорта составляет от 2,5 до 3,5 тыс. рублей в сутки в отеле 3* с двухразовым питанием", - поделился Ромашкин.

По данным “Интуриста”, самые востребованные гостиницы, санатории и пансионаты категорий 4* и 5* загружены полностью и приостановили продажи до конца сентября.

В связи с загруженностью российских курортов, растет спрос и на отдых в Абхазии - некоторые отели уже раскуплены, но выбор еще есть. Популярность отдыха в Абхазии этим летом выросла на 25% по сравнению с прошлым годом.