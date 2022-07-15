Ильхам Алиев подтвердил Али Шамхани свой визит в Тегеран

15 июл. 19:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Шамхани отметил, что отношения Тегеран-Баку уверенно развиваются, а после Второй карабахской войны и освобождения оккупированных территорий созданы хорошие условия усиления сотрудничества в области транзита, нефти, торговли и энергетики.

Ильхам Алиев подтвердил свое намерение посетить с визитом Тегеран, отметив, что будущий визит позволит совершить скачок в двусторонних отношениях, и передал приглашение президенту Ирана посетить Азербайджан, - сообщает ИРНА.

Также Ильхам Алиев напомнил о плодотворной встрече с президентом Ирана на VI саммите Прикаспийских стран в Ашхабаде, где состоялся широкий обмен мнениями о развитии двусторонних отношений.

Примечательно, что поездка в Баку высокопоставленного чиновника Ирана совпала с визитом в азербайджанскую столицу и специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Напомним, Али Шамхани и закавказский "куратор" ЕС ранее в этом месяце побывали с рабочими визитами в Ереване.