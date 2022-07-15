Иран готов укреплять сотрудничество с Азербайджаном

15 июл. 19:15

Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в улучшении отношений и взаимного сотрудничества с Азербайджанской Республикой, - заявил сегодня в ходе визита в Баку секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Али Шамхани.

Шамхани принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, на встрече секретарь ВСНБ заявил, что администрация президента Ирана Эбрахима Раиси придает особое значение углублению и расширению отношений с соседними государствами.

"ИРИ полна решимости развивать дружеские отношения с мусульманским народом Азербайджана, Иран имеет очень хорошее сотрудничество с Азербайджаном в ​​течение последних 30 лет, и Гейдар Алиев, бывший президент Азербайджана, приветствовал дружеские связи между двумя соседними странами и призвал к расширению сотрудничества", - подчеркнул он, передает ИРНА.

Сейчас отношения двух стран находятся на подъеме, и, благодаря вниманию и усилиям, предпринятым руководителями обоих государств, эти отношения и далее будут улучшаться, - заверил Шамхани.

"Есть некоторые игроки, которые пытаются подорвать двусторонние отношения. Поэтому Баку и Тегеран не должны позволить им создать пропасть между двумя дружественными странами", - отметил секретарь ВСНБ, выразив надежду, что предстоящий визит Ильхама Алиева в Иран откроет путь для значительного прогресса в отношениях между Баку и Тегераном.