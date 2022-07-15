Датская компания Danfoss приняла решение об уходе с российского рынка

15 июл. 19:02

Датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики Danfoss продаст весь свой бизнес в России и Беларуси. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении компании.

Решение о продаже бизнеса в РФ и РБ принято Danfoss из-за санкций и сбоев в цепочке поставок.

"Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Беларуси местному менеджменту. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Беларуси", - сказано в пресс-релизе.

Как ожидается, сделка будет закрыта в сентябре текущего года, передает ТАСС.

Напомним, Danfoss работала в России с 1993 года.