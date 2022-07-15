Иран занимает второе место по закупке зерна в России

15 июл. 19:00

По итогам завершившегося сельскохозяйственного года (июль 2021-июнь 2022 года) Иран вышел на второе место среди ведущих покупателей российского зерна, следует из презентации компании "ПроЗерно", представленной на вебинаре НТБ по введению расчетного фьючерсного контракта на индекс российской пшеницы.

За год Иран импортировал 7,888 млн тонн зерна из России, его обогнала Турция - 9,013 млн тонн, тройку основных покупателей замыкает Египет - 4,919 млн тонн.

В топ-10 покупателей российского зерна по итогам сельхозгода вошли также Саудовская Аравия (1,344 млн т), Азербайджан (978 тыс т), Ливия (954 тыс т), Судан (712 тыс т), Израиль (683 тыс т), Латвия (629 тыс т) и Нигерия (549 тыс т). Одиннадцатое место среди покупателей занял Алжир, куда поставки возобновились в июне 2021 года после пятилетнего перерыва.

Всего в целом в прошлом сельхозгоду Россия, по предварительным данным, экспортировала 40,3 млн тонн зерна, в том числе 31,5 млн тонн пшеницы. В новом сельхозгоду планируется нарастить экспорт до 52,8 млн тонн, в том числе 42,5 млн тонн пшеницы.

Ожидается, что в этом году в стране будет собран рекордны урожай - 136,2 млн тонн зерна, в том числе 88,1 млн тонн пшеницы.