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ЦБ разрабатывает систему ценовых показателей нефтяного эталона

ЦБ разрабатывает систему ценовых показателей нефтяного эталона

ЦБ РФ работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели нефти.

"Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", - сообщили в пресс-службе регулятора, передает РИА Новости.

Ключевым и наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов регулятор считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах (организованные торги), - отметили в ЦБ.

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