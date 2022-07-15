В Дагестане сдавшим ЕГЭ на 100 баллов выдали сертификаты на 100 тыс рублей

15 июл. 18:41

В Дагестане выпускники школ, сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, а также победители конкурсов и олимпиад получили от главы республики Сергея Меликова сертификаты на 100 тыс рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

Как отмечается, в этом году на 100 баллов ЕГЭ сдал 31 человек. В 2021 году стобалльников было 49 человек.

Напомним, в 2021 году власти Дагестана учредили специальную премию для призеров всероссийской олимпиады школьников и выпускников школ, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.