Выходные в Краснодарском крае будут дождливыми

15 июл. 18:37

В предстоящие выходные в Краснодарском крае местами пройдут дожди, в отдельных районах с с градом, сообщают синоптики.

“Уже в субботу в утренние часы местами в Краснодарском крае пройдут кратковременные дожди и грозы”, - предупреждает краевой гидрометцентр.

Кратковременные дожди и грозы будут наблюдаться в регионе местами на протяжении всех выходных, в отдельных районах осадки могут быть сильными, вероятен град. Также усилится северный ветер - порывы до 12-14 м/с.

“Не исключено, что в эти выходные будет вновь объявлено штормовое предупреждение”, - говорится в сообщении.

Синоптики уточняют, что жара в регионе сохранится: в Краснодаре в выходные до плюс 30, на Черноморском побережье - до плюс 32, в горах около 27 градусов.