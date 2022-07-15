Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся завтра

15 июл. 18:29

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян встретятся завтра, 16 июля, - сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном итогам первого полугодия.

"Завтра встретятся министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Это будет первая встреча между министрами, и мы надеемся, что она будет иметь результаты", - сказал Алиев, цитирует его государственное информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства не сообщил о месте встречи, отметив, что вопросы, которые будут обсуждаться на ней, находятся на столе переговоров.

"Мы уже сформировали свою рабочую группу по подготовке мирного договора. ...С армянской стороны такой шаг пока не предпринят. Считаю, что это может быть хорошим результатом", - подчеркнул Алиев.