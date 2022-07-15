Белый дом: ЕС не удастся быстро избавиться от "зависимости" от российских нефти и газа

15 июл. 18:25

Европа не сможет быстро избавиться от "зависимости" от российских нефти и газа. Об этом заявил сегодня на аудиобрифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что для этого США и многим другим странам необходимо увеличить объемы поставок в Европу.

"Это не случится за ночь, но это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе, мы делаем это. Мы делаем это с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке", - цитирует его РИА Новости.

Салливан также в очередной раз обвинил Россию в том, что она использует энергоресурсы в качестве "рычага давления".