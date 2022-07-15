Добыча газа в Грузии развернется в 2023 году

15 июл. 18:20

В 2024 году в грузинском регионе Кахети стартуют работы по добыче газа, об этом сообщил председатель Агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили на встрече с главой Минэкономики Леваном Давиташвили в пятницу.

На месторождении работает компания Block Energy, которая приобрела лицензию у компания Schlumberger, ранее пробурившей скважину. Block Energy с помощью инновационных технологий раскрывает потенциал ранее открытых месторождений в Грузии.

"Мы предполагаем, что уже в следующем году начнутся физические работы на месторождении, по самым пессимистичным расчетам первые результаты мы получим в 2024 году“, - рассказал Татишвили.

На месторождении подтверждены ресурсы газа в размере 16 млрд кубометров. Для добычи планируется пробурить горизонтальную скважину.

"Мы уверены, что наряду с газом на месторождениях Самгори и Патардзеули есть достаточные ресурсы нефти - более 19 млн баррелей. Мы также собираемся исследовать другие места в этом году. По нашему мнению, фактических ресурсов еще больше”, - отметил исполнительный директор компании разрабатывающей месторождение Block Energy Пол Хейвуд.

Он добавил, что речь идет о дополнительных 350 млрд куб футов газа (10 млрд куб м).

Глава Минэкономики указал, что добыча поможет снизить зависимость Грузии от импорта газа и нефти и повысит энергонезависимость страны.